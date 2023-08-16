Понад 56 тисяч віддав прикарпатець шахраям, купуючи автомобілі для ЗСУ

Громадяни втрачають десятки тисяч гривень, довіряючи невідомим особам в мережі Інтернет та пересилаючи гроші на їхні рахунки.

Житель Долини звернувся до поліцейських і повідомив, що його обдурили шахраї. Потерпілий, який займається волонтерською діяльністю розповів, що хотів придбати автомобілі українським військовим. Оголошення про продаж відповідних транспортних засобів знайшов у соціальній мережі.

Поспілкувавшись з “продавцем”, чоловік перерахував кількома платежами понад 56 тис. грн завдатку на банківську карту за автівки. Після цього шахрай перестав виходити на зв’язок. Звісно, жодного автомобіля заявник не отримав.

Щоб не потрапити на гачок аферистів, потрібно:

– купувати товари лише на перевірених сайтах;

– не здійснювати передоплати;

– оплачувати за товар тільки після його огляду;

– не переходити за сумнівними посиланнями, які надсилають невідомі;

– нікому не повідомляйте дані банківських карт та паролі, що можуть використовуватися для підтвердження платежів.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, повідомте про це на лінію “102”.

Сектор комунікації поліції Івано-Франківщини