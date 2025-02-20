У Сарнах чоловікдвічі вдарив ножем зятя

Прокурори Сарненської оружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 70-річного сарненчанина за фактом замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що ввечері 19 листопада минулого року в квартирі однієї із багатоповерхівок у Сарнах нетверезий чоловік почав чіплятися до дружини. На її захист став вітчим і між чоловіками виник конфлікт, у ході якого тесть двічі вдарив зятя ножем у груди. Потерпілого госпіталізували до лікарні, медикам вдалося врятувати життя чоловіка.

Тесть наразі перебуває під вартою. Досудове розслідування проводили слідчі Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Сарненської окружної прокуратури