Затримано грабіжників, які підірвали банкомат у столиці

За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом особам, які з метою заволодіння грошовими коштами підірвали банкомат у Дніпровському районі (ст. 15, ч. 4 ст. 185 КК України).

44-річного мешканця столиці та 40-річного мешканця Київщини затримали 15 травня 2021 року безпосередньо після вчинення злочину на бульв. Перова, де вони шляхом підриву банкомату намагалися заволодіти грошовими коштами у сумі понад 600 тис гривень. Обидва раніше судимі за скоєння крадіжок.

За даними слідства, вказані особи «спеціалізувалися» на крадіжках платіжних терміналів. У своїй злочинній діяльності вони використовували автомобіль, до салону якого поміщали викрадений термінал, вивозили його за межі столиці та розбирали з метою викрадення грошових коштів. Також останні використовували пристрій для глушіння сигналу GPS TREKER, які встановлені в терміналах, та пристрій для пошуку спецтехніки поліції.

У ході обшуку транспортних засобів, якими користувалися зловмисники, правоохоронці вилучили пристрій для виключення сигналів GPS навігацій, частини банківських терміналів, номерні знаки на латвійській реєстрації JHR 412, грошові кошти, фомки, акумулятор, ємність з бензином, балаклави.

Надалі за місцем мешкання затриманих були виявлені частини банківських терміналів, касети для зберігання грошових коштів в банкоматах, порошкоподібна речовина білого та темного кольору та інші речові докази.

На теперішній час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Досудове слідство триває. Вказаних осіб перевіряють на причетність до скоєння ще 8 епізодів викрадення терміналів на території м. Києва упродовж березня-травня поточного року.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві.

Київська міська прокуратура