В Винницкой области вооруженные рейдеры попытались захватить спиртзавод, ранив человека

Сегодня на государственное предприятие «Бджильницкий спиртовой завод» (Винницкая область) было совершено вооруженное нападение.

На предприятие ворвались вооруженные люди и пытались выгнать с территории завода администрацию предприятия и других работников.

Как рассказал заместитель директора ГП Владимир Зваричевский, утром около 10 вооруженных лиц ворвались на территорию государственного предприятия.

«Эти люди кавказской национальности, оттолкнув охрану, ворвались к нам на предприятие и сразу начали кричать, что они здесь хозяева, а не государство, и начали стрелять. Сразу ранили в живот консультанта директора завода, ему оказана помощь», — рассказывает Владимир Зваричевский,

По его словам, стрелка остановили, но до этого он совершил еще несколько выстрелов.

«Я схватил за руку стрелка, поэтому еще 5 выстрелов хотя и прозвучали, но ни у кого, к счастью, не попали. Конечно, мы сразу вызвали полицию», — уточнил Зваричевский.

Сейчас на ГП «Бджильницкий спиртовой завод» работает полиция. // УНН