На Кам’янеччині у ДТП загинула 40-річна жінка та травмувались двоє дітей

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 січня, близько 17:00 години на автодорозі сполученням «Житомир — Чернівці» в межах села Гаврилівці.

Сталось зіткнення між автомобілем «Kia Ceed» під керуванням 40-річної жительки Чернівців та маршрутного мікроавтобуса «Mercedes-Benz», яким керував 60-річний мешканець Тернопільщини.

Внаслідок аварії водійка «Kia» від отриманих травм загинула на місці події. Двоє її 9-річних доньок травмувались та були госпіталізовані до реанімаційного відділення Кам’янець-Подільської міської лікарні. Також внаслідок ДТП травмувалась 36-річна пасажирка мікроавтобуса, їй було надано допомогу без госпіталізації.

За даним фактом слідчі відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Кам’янець-Подільського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини події.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області