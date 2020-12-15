Мошенник продал днепрянину автомобиль на «левых» номерах

В Днепре сегодня ночью, 15 декабря, на улице Передовая патрульные обнаружили автомобиль с «левым» номером и поддельными регистрационными документами.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

Около полуночи полицейские остановили автомобиль Москвич-2141 по ориентировке из-за вероятной причастности транспортного средства к уголовному преступлению. Во время осмотра легковушки патрульные выяснили, что номерной знак принадлежит другому автомобилю, а регистрационные документы имеют признаки подделки. Также был поврежден и номер кузова. Водитель объяснил, что покупал Москвич в другом городе у незнакомого мужчины. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а водителя доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции.

Патрульные рекомендуют: при покупке автомобиля обязательно обращайтесь в сервисный центр МВД для перерегистрации и проверки транспортного средства. Именно это убережет вас от неприятностей и нечестных продавцов.