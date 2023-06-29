В Умані судитимуть шахрая, який продавав неіснуючі товари

Як повідомлялось раніше, злочинну діяльність 29-річного уманчанина викрили поліцейські відділу кримінальної поліції та слідчі Уманського районного управління поліції. Чоловік продавав в Інтернет-мережі автозапчастини та підміняв товари на пошті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від шахрайських дій афериста постраждало 42 особи. Сума загального збитку становить 217 тисяч гривень.

Слідчі завершили досудове розслідування по усіх 42 епізодах за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та направили до суду обвинувальний акт відносно фігуранта.

За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Черкаської області