В Умані судитимуть шахрая, який продавав неіснуючі товари

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Як повідомлялось раніше, злочинну діяльність 29-річного уманчанина викрили поліцейські відділу кримінальної поліції та слідчі Уманського районного управління поліції. Чоловік продавав в Інтернет-мережі автозапчастини та підміняв товари на пошті.

Досудовим розслідуванням встановлено, що від шахрайських дій афериста постраждало 42 особи. Сума загального збитку становить 217 тисяч гривень.

в умані шахрай, який продавав неіснуючі товари, постане перед судом

Слідчі завершили досудове розслідування по усіх 42 епізодах за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України та направили до суду обвинувальний акт відносно фігуранта.

За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Черкаської області

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