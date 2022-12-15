На Чернігівщині викрито схему заволодіння грошовими коштами природоохоронного фонду

Новгород-Сіверською окружною прокуратурою викрито злочинну схему заволодіння грошовими коштами природоохоронного фонду у розмірі майже 400 тис. грн та повідомлено про підозру директору підприємства.

У ході слідства встановлено, що директор одного товариства з обмеженою відповідальністю, користуючись своїм службовим становищем, вніс недостовірні відомості до офіційних документів та здійснив заволодіння бюджетними коштами. Грошові кошти призначалися для реконструкції споруди, що відноситься до об’єктів охорони навколишнього природного середовища на території Новгород-Сіверського району.

Так, вказана особа підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України – заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем та ч. 1 ст. 366 КК України – складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, за що передбачено кримінальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування здійснюється за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури