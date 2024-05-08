На Житомирщині судитимуть п’ятьох обвинувачених у контрабанді лісу

Слідчі ГУНП області завершили досудове розслідування протиправних діянь членів організованої групи, яка спеціалізувалася на незаконному експорті української сосни. Поліцейські встановили, що діями фігурантів спричинено довкіллю збитків на понад 17 мільйонів гривень.

Поліцейські з’ясували, наприкінці 2020 року керівник торговельної компанії реалізовував незаконну комерцію, до якої залучив бухгалтерку товариства та ще трьох приватних підприємців.

34-річний киянин налагодив закупівлю нелегально вирубаних соснових дерев у лісах та захисних лісополосах. Для надання деревині законного статусу, задіяв підприємців, які фальсифікували її офіційні купівлю-продаж, використовуючи власні реквізити та печатки. Спільники ж контролювали завантаження партій лісопродукції до найманих транспортних засобів та її перевезення до низки переробних підприємств на території Коростенського району. Там відбувалась необхідна переробка для подальшого експорту деревини.

Ще двоє спільниць, 37-річна жителька столиці та 36-річна житомирянка, займалися роботою з документацією. Перша – фальсифікувала відомості про закупівлю деревини та консультувала інших учасників схеми щодо підробки документів. Друга – займалася підготовкою матеріалів та отриманням відповідних сертифікатів для експорту деревини у Держлісагенстві.

Слідством встановлено, що за час такої незаконної діяльності упродовж майже 2,5 років (до квітня 2023) було незаконно добуто та перероблено понад 7,8 тисячі м2 лісу. Поліцейські, вивчивши понад півтисячі документів, підготовлених спільниками, виявили, що фактично кожен п’ятий з них був підробленим.

Так за реалізацію лісопродукції за кордоном з німецькою компанією, спільники отримали понад 7,1 мільйона гривень. Надалі вони, під керівництвом організатора, вчинили фінансові операції з метою легалізації (відмивання) коштів: операції з обміну валюти, перекази на рахунки спільників, імітацію розрахунків за купівлю-продаж деревини.

Діяльність злочинної групи викрили оперативники управління карного розшуку ГУНП Житомирщини спільно зі співробітниками УСБУ області.

Днями слідчі слідчого управління ГУНП в Житомирській області, за процесуального керівництва обласної прокуратури, завершили досудове розслідування. П’ятьом учасникам організованої групи інкриміновано вчинення низки злочинів:

– ч. 3 ст. 201-1 (Контрабанда лісоматеріалів та цінних порід дерев) КК України;

– ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) КК України;

– ч. 4 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) КК України;

– ч. ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

Тож поплічникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Житомирської області