Верховна Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених
Сьогодні, 8 травня, Верховна рада прийняла законопроєкт №11079-1 про мобілізацію деяких категорій засуджених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
- “за” проголосували 279 народних депутатів;
- “проти” – 0;
- “утримались” – 40;
Як відзначив Железняк, з законопроєкту прибрали ризики по антикорупції на яких наголошував антикорупційний комітет.
Зокрема мобілізуватись з тюрми не зможуть:
- депутати;
- частина топкорупціонерів;
- винні у тяжких злочинах. Мова йде, наприклад, про вбивства, зґвалтування.
Мобілізація ув‘язнених
Як й згадувалось вище, законопроєкт №11079, за який сьогодні було проголосовано, передбачає мобілізацію, а також військову службу за контрактом ув’язненим під час воєнного стану.
У тому ж числі законопроєкт передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, відповідно, з подальшою службою за контрактом. Аби мобілізуватись, окрім бажання засудженого, необхідне й рішення суду.