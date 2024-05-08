Верховна Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених

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Сьогодні, 8 травня, Верховна рада прийняла законопроєкт №11079-1 про мобілізацію деяких категорій засуджених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідно до підсумків голосування:
  • “за” проголосували 279 народних депутатів;
  • “проти” – 0;
  • “утримались” – 40;

Як відзначив Железняк, з законопроєкту прибрали ризики по антикорупції на яких наголошував антикорупційний комітет.

Зокрема мобілізуватись з тюрми не зможуть:

  • депутати;
  • частина топкорупціонерів;
  • винні у тяжких злочинах. Мова йде, наприклад, про вбивства, зґвалтування.

Мобілізація ув‘язнених

Як й згадувалось вище, законопроєкт №11079, за який сьогодні було проголосовано, передбачає мобілізацію, а також військову службу за контрактом ув’язненим під час воєнного стану.

У тому ж числі законопроєкт передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, відповідно, з подальшою службою за контрактом. Аби мобілізуватись, окрім бажання засудженого, необхідне й рішення суду.

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