Аліментник, який не захотів виконувати суспільно корисні роботи, відправиться за ґрати

За публічного обвинувачення Хмельницької окружної прокуратури суд визнав винним 37-річного мешканця м. Старокостянтинів у злісному ухиленні від відбування адміністративного стягнення у виді суспільно корисних робіт (ст. 389-2 Кримінального кодексу України).

У квітні цього року чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності у виді суспільно-корисних робіт за несплату аліментів на утримання своєї неповнолітньої доньки, оплата за виконання яких мала б надходити в рахунок погашення суми заборгованості.

Проте вперто не бажаючи виконувати законні вимоги суду, він продовжив злісно ухилятися як від сплати аліментів, так і від відбування суспільно корисних робіт, за що потрапив в ізолятор тимчасового тримання на 4 доби, але належних висновків для себе не зробив.

Вироком Старокостянтинівського районного суду його засуджено до 1 року позбавлення волі.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури