«Алиментщик» за взятку пытался выехать в Польшу

В пункте пропуска «Ягодын» мужчина предлагал взятку в 200 долларов за пересечение границы, ведь ему ограничен выезд за неуплату алиментов.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

«В пункте пропуска «Ягодын» пассажир автобуса, следовавшего в Варшаву, предложил старшему пограничных нарядов взятку. Во время паспортного контроля выяснилось, что гражданину Украины ограничен выезд за границу из-за неуплаты алиментов. 36-летний мужчина не растерялся и быстро получил две купюры по 100 долларов, чтобы «урегулировать» вопрос. Но, вместо того, получил оформление по уголовной статье», — говорится в сообщении.