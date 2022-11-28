Розкрадання ₴1,2 млрд. кредиту “ВіЕйБі Банку”: суд заочно заарештував сестру Бахматюка

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно взяла під варту ексголову Наглядової ради “ВіЕйБі Банку” Наталію Василюк, яка є сестрою олігарха та фактичного власника банку Олега Бахматюка, а також фігурує у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту “ВіЕйБі Банку”.

Про це повідомила пресслужба САП, передає УНН.

“28 листопада 2022 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила скаргу прокурора САП та обрала запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще одній підозрюваній у справі щодо заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту – колишній голові Наглядової ради “ВіЕйБі Банку”, – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, після її затримання слідчий суддя вирішить питання про застосування запобіжного заходу.

За даними САП, у жовтні 2014 року віднесений до категорії проблемних банків “ВіЕйБі Банк” звернувся до Нацбанку щодо надання стабілізаційного кредиту під заставу нерухомого майна, вартість якого була завищена майже у 25 разів. Попри відсутність необхідних документів, правління НБУ все-таки незаконно виплатило 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту. Ці кошти так і не повернули.

У листопаді 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру вісьмом колишнім та чинним службовим особам Національного банку України, ПАТ “ВіЕйБі Банк” та службовцям приватного сектору, причетним до реалізації цієї злочинної схеми.

Як повідомлялося, ексголову наглядової ради Наталію Василюк було оголошено в національни розшук за запитом Національного антикорупційного бюро України.

У 2019 році було повідомлено про підозру фактичному власнику “ВіЕйБі Банку” Олегу Бахматюку та ексголові правління фінустанови Денису Мальцеву у справі заволодіння 1,2 млрд грн кредиту.