Антисанитария и токсины: Госпродпотребслужба обнаружила подпольное производство свинины

В Кировоградской области специалисты Госпродпотребслужбы обнаружили предпринимателя, осуществлявшего нелегальный убой свиней.

Об этом сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Кировоградской области, передает УНН.

Производственные мощности по убою животных предприниматель развернул на территории села Большая Виска. Осуществив проверку, контролеры выявили ряд нарушений, а именно:

— Установленные мощности не имеют эксплуатационного разрешения,

— На предприятии отсутствуют документы, подтверждающие происхождение животных,

— Отсутствуют помещения для охлаждения туш, в которых должны поддерживаться соответствующие температурные режимы,

— Отсутствуют помещения для персонала, для проведения ветеринарно-санитарного контроля и для хранения инвентаря,

— Предприятие не соблюдало положений законодательства относительно хранения и утилизации пищевых и других отходов,

— Убой животных на предприятии осуществлялся без ветеринарных справок и ветеринарных свидетельств, которые подтверждают здоровье животных.

Также, по данным контролеров, предприниматель не обеспечил контроль температурного режима мясной продукции, который делает невозможным размножение микроорганизмов, формирование токсинов, на протяжении всего технологического процесса.

В итоге, контролеры обязали предпринимателя временно прекратить производство и устранить нарушения.