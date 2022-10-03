Апеляційна палата Антикорсуду відправила екснардепа Сольвара за ґрати на 3 роки

Апеляційна палата Вищого Антикорупційного суду скасувала вирок ВАКС першої інстанції та ув’язнила нардепа VІІІ скликання Руслана Сольвара за зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 22 вересня.

Сольвара обвинувачували у незаконному одержанні компенсації на оренду житла в Києві.

За матеріалами справи, у листопаді 2014 року Сольвар отримав у користування номер у готелі «Київ» коштом державного бюджету, бо не мав власного житла у столиці. На початку березня 2017 року екснрадеп отримав у спадщину квартиру в Києві, проте не сповістив про це і надалі отримував компенсацію з держбюджету. І лише в жовтні 2018 року після низки публікацій у ЗМІ відмовився від отримання коштів. За ці півтора року, як встановило слідство, Сольвар безпідставно отримав понад 361 тис. грн.

У 2021 році суд першої інстанції виправдав екснардепа, вважаючи, що він не мав владних повноважень для прийняття рішення про виплату компенсації за оренду готельного номера, що виключає зловживання владою з його боку. Водночас суд дійшов висновку, що в діях Сольвара є ознаки шахрайства, тому що він не повідомив Керівника Апарату Верховної Ради та Управління справами Апарату ВР про втрату права на компенсацію за винайм готельного номеру. Але оскільки шахрайство в великих розмірах, є більш тяжким злочином у порівнянні з ч. 2 ст.364 ККУ (зловживання владою), то суд не міг самостійно змінити кваліфікацію і був змушений Сольвара виправдати.

Прокурор оскаржив виправдувальний вирок.

Апеляційний суд вирішив, що обвинувачений скоїв злочин саме шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Правом на отримання коштів для компенсації витрат за оренду житла або винайм готельного номеру наділені лише народні депутати України, які не забезпечені житлом у Києві, і місце проживання яких, відповідно до його реєстрації, знаходиться на відстані понад 30 км від меж Києва. Можливість депутата звернутись із заявою про виплату йому грошової компенсації за оренду житла або винайм готельного номеру є соціально-економічною гарантією його діяльності.

Апеляція скасувала вирок першої інстанції, ув’язнивши Сольвара на 3 роки і заборонивши на 1 рік обіймати посади, пов’язані із здійсненням функцій представника влади в органах державної влади та штрафом 8,5 тис. грн.

Строк відбування покарання рахуватиметься з моменту затримання.

Руслан Сольвар був народним депутатом 8 скликання від «Блоку Петра Порошенка», входив до Комітету Верховної Ради України з питань транспорту.