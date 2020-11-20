Ар’єв заявив про підготовку «титушкових» провокацій проти Порошенка та «ЄС»
За інформацією нардепа, провокація планується біля будинку експрезидента.
У Києві організовуються провокації, спрямовані проти експрезидента Петра Порошенка та партії «Європейська Солідарність». Про це повідомив народний депутат Володимир Ар’єв.
Він із журналістами приїхав у місце збору так званих «пікетувальників» під транспортною розв’язкою на Либідській площі. Чоловіки спортивної статури відмовились пояснювати мету зібрання і заявили, нібито їдуть «на футбол». Побачивши журналістів, невідомі розбіглися у темряві, повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».
За інформацією Володимира Ар’єва, планується провокація біля будинку експрезидента Порошенка. Вранці також відбулося «пікетування» біля офісу партії «Європейська Солідарність», частина учасників якого не змогли навіть пояснити суть своїх вимог, відмовлялись від спілкування і ховали обличчя.
«Сьогодні тітушками фактично паплюжиться річниця Революції Гідності. 7 років тому люди вийшли з протестом проти влади, а сьогодні Офіс президента збирає проплачених людей для того, щоб зганьбити річницю Революції Гідності», – зауважує депутат.
Володимир Ар’єв вважає, що так влада намагається відволікти увагу від катастрофічних провалів і дедалі очевиднішої колаборації з проросійською п’ятою колоною. // LB.ua
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