Ар’єв заявив про підготовку «титушкових» провокацій проти Порошенка та «ЄС»

За інформацією нардепа, провокація планується біля будинку експрезидента.

У Києві організовуються провокації, спрямовані проти експрезидента Петра Порошенка та партії «Європейська Солідарність». Про це повідомив народний депутат Володимир Ар’єв.

Він із журналістами приїхав у місце збору так званих «пікетувальників» під транспортною розв’язкою на Либідській площі. Чоловіки спортивної статури відмовились пояснювати мету зібрання і заявили, нібито їдуть «на футбол». Побачивши журналістів, невідомі розбіглися у темряві, повідомляє пресслужба «Європейської солідарності».

За інформацією Володимира Ар’єва, планується провокація біля будинку експрезидента Порошенка. Вранці також відбулося «пікетування» біля офісу партії «Європейська Солідарність», частина учасників якого не змогли навіть пояснити суть своїх вимог, відмовлялись від спілкування і ховали обличчя.