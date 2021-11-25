На Сумщині поліція повідомила про підозру двом чоловікам у скоєнні розбійного нападу

Проникнувши на територію одного з пунктів прийому металобрухту в Сумах, зловмисники спричинили тяжкі тілесні ушкодження сторожу, відчинили сейф та викрали звідти гроші та золоті вироби. Загальна сума спричиненого матеріального збитку склала близько 700 000 гривень.

Одинадцятого листопада до поліції надійшло повідомлення від 33-річного чоловіка про те, що прийшовши до власного пункту прийому металобрухту, він виявив, що невідомі особи побили сторожа та викрали з сейфу 15 000 доларів США, 160 000 гривень й золоті вироби, вагою близько 50 грамів.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції на чолі з керівництвом підрозділу. Проте затримати зловмисників оперативно не вдалося.

Слідчі поліції за вказаним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

У ході проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів співробітники управління карного розшуку, відділу кримінального аналізу, слідчі та оперативники Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, за силової підтримки роти поліції особливого призначення ГУНП, встановили та розшукали зловмисників. Ними виявилися 43-х та 40-ка річні жителі обласного центу. Обидва зловмисники раніше вже відбували покарання за скоєння крадіжок, грабежів, наркозлочинів.

Під час проведення обшуків за місцями мешкання фігурантів та у їхніх транспортних засобах правоохоронці вилучили 7 000 доларів США, 6 000 гривень, золоті вироби, документи, банківські картки та інші речові докази. Решту коштів вони вже встигли витратити.

Слідчі Сумського районного управління поліції, під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури м. Суми, вже повідомили чоловікам про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України . Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Наразі зловмисникам вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

На даний час підозрювані перевіряються на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Сумської та іншої областей України.

Відділ комунікації поліції Сумської області