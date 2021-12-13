На Львівщині затримали чоловіка, який напав на поліцейського та намагався заволодіти табельною зброєю

Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, 27-річний житель одного з сіл Самбірського району напав на поліцейських, які намагались закликати його до порядку, завдав одному з них удару кулаком в обличчя та намагався заволодіти його табельною зброєю. За скоєне затриманому загрожує покарання – до п’яти років позбавлення волі.

12 грудня близько 10.30 поліцейські Самбірського районного відділу поліції під час виконання службових обов’язків виявили в одному з сіл району 27-річного місцевого мешканця, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, поводився неадекватно та порушував публічний порядок.

Поліцейські намагались закликати чоловіка до порядку, проте той не реагував на законні вимоги правоохоронців, чинив опір, напав на поліцейських, завдав одному з них удару кулаком в обличчя та намагався заволодіти його табельною зброєю. Поліцейські затримали нападника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області