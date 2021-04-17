Арендатор палкой забил до смерти владельца дома, собравшегося его выселить

В Мариуполе (Донецкая обл.) приехал в собственный дом, который недавно приобрел, предупредить арендатора помещения о необходимости выехать из него, однако был до смерти избит палкой.

Об этом в субботу, 17 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области на своей странице в соцсети Facebook.

«Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой арендатор нанес палкой многочисленные удары потерпевшему в разные части тела, от чего последний скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали 51-летнего мужчину-арендатора. Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины), решаются вопросы сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения. // Телеграф