Мешканця Київщини судитимуть за смертельне побиття знайомого
Вишгородською окружною прокуратурою направлено до суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно чоловіка, за фактом спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у с. Козаровичі Вишгородського району, між 45-річним раніше неодноразово судимим, у тому числі й за вбивство чоловіком та його знайомим, у травні поточного року, під час вживання спиртних напоїв сталася сварка. У ході конфлікту обвинувачений п’ять разів вдарив по голові потерпілого.
Наступного дня чоловік знову зустрівся зі знайомим та завдав йому щонайменше 20 ударів в область голови та тулуба, від отриманих чисельних травм останній помер.
Вирок суду обвинувачений очікуватиме під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком судуTweet