Арештовані активи російської компанії на ₴350 млн.

70 відсотків у статутному капіталі підприємства – виробника напівфабрикатів – належить громадянинові рф.

Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з детективами Бюро економічної безпеки та прокурорами Офісу Генерального прокурора встановили підприємство зі зв’язками у рф. 70 відсотків його статутного капіталу належить громадянинові країни-агресора.

Окрім того, правоохоронці з’ясували, що посадові особи даного підприємства запровадили «схему» з ухилення сплати податків. У ній були задіяні підконтрольні товариства, через які й виводилися кошти.

З метою блокування операцій щодо відчуження майна та подальшого виведення коштів до рф на корпоративні права та нерухомість підприємства були накладені арешти. Загальна сума арештованих активів сягає 350 млн грн.

У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом ухилення від сплати податків, встановлюватиметься остаточна сума завданих державі збитків.