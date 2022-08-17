Арештовані активи російської компанії на ₴350 млн.
70 відсотків у статутному капіталі підприємства – виробника напівфабрикатів – належить громадянинові рф.
Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції спільно з детективами Бюро економічної безпеки та прокурорами Офісу Генерального прокурора встановили підприємство зі зв’язками у рф. 70 відсотків його статутного капіталу належить громадянинові країни-агресора.
Окрім того, правоохоронці з’ясували, що посадові особи даного підприємства запровадили «схему» з ухилення сплати податків. У ній були задіяні підконтрольні товариства, через які й виводилися кошти.
З метою блокування операцій щодо відчуження майна та подальшого виведення коштів до рф на корпоративні права та нерухомість підприємства були накладені арешти. Загальна сума арештованих активів сягає 350 млн грн.
У межах кримінального провадження, що розслідується за фактом ухилення від сплати податків, встановлюватиметься остаточна сума завданих державі збитків.
Нагадаємо: до АРМА було передано майно та корпоративні права російської компанії на понад 220 млн грн. Засновником підприємств – виробниками паперової продукції та будівельних сумішей – виявився громадянин рф із санкційного списку РНБО.
Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України