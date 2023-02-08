Арештовано багатомільйонні корпоративні права та майно металургійного підприємства, підконтрольного громадянам РФ

Прокурори Офісу Генерального прокурора забезпечили арешт корпоративних прав та майна стратегічного підприємства, підконтрольного громадянам РФ та підсанкційним особам.

За клопотанням прокурорів суд наклав арешт на корпоративні права металургійного підприємства загальною вартістю понад 40 млн грн, більше 250 об’єктів нерухомого майна та земельні ділянки площею понад 40 га.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами службової недбалості посадових осіб підрозділу Державної податкової служби України та привласнення майна службовими особами металургійного підприємства, що спричинило державі шкоду в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України).

Арешт накладено для запобігання відчуження майна підприємства його власниками на користь вищезазначених осіб та наближених до них структур.

Офіс Генерального прокурора