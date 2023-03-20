У Києві правоохоронці припинили діяльність підпільного онлайн-казино

Група осіб створила заклад з проведення азартних ігор, у якому працівниці проводили онлайн-трансляції гри, а клієнти через відповідний сайт могли долучитись та зробити ставки. Під час слідчих дій було вилучено гральні столи, фішки та комп’ютерну техніку.

Незаконну діяльність підпільного казино виявили слідчі столичної поліції спільно зі співробітниками управління протидії кіберзлочинам в місті Києві. У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України – незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури детективи реалізували оперативну інформацію та припинили функціонування установи.

Начальник відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Яків Мельник розповів, що група осіб організувала незаконну діяльність з проведення азартних ігор без відповідної ліцензії:

«Порушники відкрили заклад на території міста, у якому працівниці проводили онлайн-трансляції гри в казино. Обов’язковою умовою участі гравця була грошова ставка, що дає змогу виграти більшу суму грошей. Під час слідчих дій вилучено гральні столи, фішки та комп’ютерну техніку. Наразі ми проводимо заходи по встановленню усіх учасників злочинної схеми, аби у рамках досудового розслідування притягнути їх до кримінальної відповідальності».

Відділ комунікації поліції Києва