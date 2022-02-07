Арештовано іноземця, підозрюваного у незаконному переправленні осіб через держкордон

За клопотанням Київської обласної прокуратури суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою іноземцю, підозрюваному у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, громадянин Узбекистану організував незаконне переміщення осіб через кордон. Він пропонував іноземцям отримати візу до однієї з країн Європейського Союзу. Вартість такої послуги становила понад 1000 євро. Спочатку бажаючі скористатися такою «послугою» віддавали документи та завдаток в розмірі 300 євро, через два тижні отримували паспорт з підробленою візою та сплачували решту зазначеної суми.

Чоловіка затримано під час отримання другої частини обумовленої суми та передачі документа з підробленою візою.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід — управління міграційної поліції ГУНП в Київській області.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура