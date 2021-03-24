Розтрата зерна пшениці та кукурудзи на ₴6,6 млн. – судитимуть керівника складу на Кіровоградщині

Кіровоградською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора одного із зернових складів за фактом розтрати зерна пшениці та кукурудзи на 6,6 млн грн (ч.5 ст. 191 КК України).

За даними слідства, з квітня по червень 2019 року директор зернового складу, зловживаючи своїм службовим становищем, через залучення вантажних транспортних засобів, вивіз зі складу майно, яке належить одному із суб’єктів підприємницької діяльності.

Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого управління Головного управління Нацполіції в Кіровоградській області.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Кіровоградської обласної прокуратури