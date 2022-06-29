Арештовано корпоративні права підприємств, підконтрольних РФ та РБ, на суму понад ₴80 млн.

Судом задоволено клопотання прокурорів Харківської обласної прокуратури про накладення арешту на корпоративні права трьох ТОВ, засновниками яких є представники Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Досудове розслiдування вказаних кримінальних проваджень проводиться за фактом здiйснення фiнансової діяльності на територiї м. Харкова низкою суб’єктів господарської дiяльностi, кiнцевими бенефiцiарними власниками яких є громадяни РФ i Республiки Бiлорусь.

Службові особи підприємств забезпечують на територiї України господарську дiяльність у взаємодії з цими державами.

Київським районним судом м. Харкова накладено арешт на корпоративні права вказаних підприємств на суму близько 80 млн грн.

Арештовані корпоративні права передано для управління до АРМА.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України) здійснюється за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Харківська обласна прокуратура