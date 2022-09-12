Арештовано корпоративні права та майно підприємства на ₴470 млн., власниками яких є громадяни РФ

За клопотанням прокурорів Львівської обласної прокуратури накладено арешт на корпоративні права львівського підприємства на загальну суму 11 млн грн, а також на 19 об’єктів нерухомості цього підприємства – цілісний майновий комплекс. Загальна сума арештованого майна становить майже 470 млн грн.

Вирішується питання про передачу арештованого майна в управління АРМА.

Підприємство є одним з найбільших виробників скляної продукції на території Західної України. Його засновником є естонська компанія, а бенефіціарними власниками – група громадян РФ. Вони здійснюють фінансовий контроль за коштами від продажу скляних виробів.

За даними слідства, посадовці підприємства ухиляються від сплати податку через фінансових посередників. Окрім того, ці громадяни РФ задіяні у матеріальному забезпеченні міністерства оборони РФ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків, службового підроблення, а також фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, за процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури здійснюється слідчими ГУ НП у Львівській області, за матеріалами УСБУ у Львівській області (ч. 2 ст, 110-2, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

Офіс Генпрокурора