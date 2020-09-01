Фейкові набори для тестування на Covid-19 на 12 млн грн: викрито підпільне виробництво (відео)

Прокуратура Харківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків (ч. 1 ст. 212 КК України).

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Артур Оганнісян, досудовим розслідуванням встановлено, що троє чоловіків налагодили підпільне виробництво наборів для забору біологічного матеріалу, транспортування та проведення ПЛР-дослідження на виявлення COVID-19 та інших вірусних інфекцій. Набори сумнівної якості, виготовлені без необхідних дозвільних документів, в подальшому реалізовувались комунальними закладами охорони здоров’я, мережами аптек через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Встановлено, що з метою приховування протиправної діяльності та введення покупців в оману «підприємці» вказували недостовірну інформацію щодо місцезнаходження виробничих потужностей.

У ході обшуку, проведеного спільно з СУ ГУ ДФС у Харківській області, виявлено та вилучено близько 200 тис. готових наборів для відібрання біологічного матеріалу, близько 400 тис. комплектів для збору таких наборів, комп`ютерну техніку та документи про фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств, а також 35 печаток підконтрольних ФОП. Приблизна вартість вилученої продукції складає 12 млн грн.

Наразі прокурором подано до суду клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Усього за 2020 рік через підконтрольних ФОП на сайті prozorro.gov.ua реалізовано близько 850 тис. наборів на загальну суму майже 24 млн грн.

Слідчі дії тривають.

Пресслужба прокуратури Харківської області