Житель Київщини молотком забив до смерті знайому

Днями у селі Заруддя Іванківської громади, під час розпиття алкогольних напоїв, між чоловіком та знайомою виник конфлікт. Кривдник вхопив молоток та завдав 5 ударів у область голови.

Від отриманих травм 44-річна жінка загинула на місці.

38-річний кат втік з місця вчинення злочину та почав переховуватися від поліції. Завдяки своєчасній та злагодженій роботі поліцейських, кривдника оперативно розшукали у сусідньому селі.

Правоохоронці Вишгородського управління поліції Київщини затримали зловмисника та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства слідчі, за процесуальним керівництвом прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру [ч.1 ст.115 ККУ]. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліція Київської області