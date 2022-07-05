Арештовано майно 13 підконтрольних агресору підприємств на суму понад ₴40 млн.

Харківською обласною прокуратурою забезпечено накладення арешту на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно 13 підприємств, засновниками яких є представники країни-агресора.

У подальшому майно буде передано до АРМА, повідомляють новини Укрнет.

Офіс Генерального прокурора - 🔷 За клопотанням прокурора судом накладено арешт на майно підозрюваного п'ятого Президента України Печерським районним судом м. Києва розглянуто клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про арешт майна підозрюваного

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи низки підприємств легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій з компаніями-засновниками країни-агресора.

Також дiяльнiсть засновникiв та службових осiб пiдприємств на цей час може бути спрямована на заподiяння шкоди економiчнiй безпецi Украiни, фiнансування дiй з метою насильницької змiни та повалення конституцiйного ладу, захоплення державної влади.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється ГУНП в Харківській області за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі (ч. 2 ст. 209 КК України). Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області. Інформаційне забезпечення проводить ГУ ДПС у Харківській області.

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