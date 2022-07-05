Арештовано майно 13 підконтрольних агресору підприємств на суму понад ₴40 млн.

Харківською обласною прокуратурою забезпечено накладення арешту на корпоративні права, рухоме та нерухоме майно 13 підприємств, засновниками яких є представники країни-агресора.

У подальшому майно буде передано до АРМА, повідомляють новини Укрнет.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи низки підприємств легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій з компаніями-засновниками країни-агресора.

Також дiяльнiсть засновникiв та службових осiб пiдприємств на цей час може бути спрямована на заподiяння шкоди економiчнiй безпецi Украiни, фiнансування дiй з метою насильницької змiни та повалення конституцiйного ладу, захоплення державної влади.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється ГУНП в Харківській області за фактом легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі (ч. 2 ст. 209 КК України). Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ в Харківській області. Інформаційне забезпечення проводить ГУ ДПС у Харківській області.