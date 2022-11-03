На Сумщині судитимуть покидька, який 10 років вчиняв злочини проти статевої свободи та недоторканості чотирьох неповнолітніх
Слідчими Сумського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Сумської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 51-річного жителя Сумського району за фактом задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням безпорадного стану малолітніх, примушування особи до здійснення акту сексуального характеру, поєднаному з погрозою розголошення відомостей, що ганьблять її та зберіганні дитячої порнографії.
Ще у 2013 році приватний підприємець, діяльність якого пов’язана з наданням розважальних послуг дітям у м. Суми, обманним шляхом отримав відверті фото 13-річної сумчанки. Після чого він почав шантажувати дівчину тим, що оприлюднить ці знімки. Психологічний шантаж та тиск продовжувались декілька днів, а коли чоловік зрозумів, що дитина доведена до відчаю, запропонував її зустрітись.
Під час зустрічі він змусив її вступити з ним у статевий зв’язок. Упродовж наступних 9 років чоловік періодично зустрічався з дівчинкою та вчиняв з нею дії сексуального характеру. Їхні зустрічі він часто знімав на телефон. Коли дівчина подорослішала, вона відмовилась від зустрічей з чоловіком, проте він почав знову шантажувати її оприлюдненням фото та відео. За знищення компрометуючих матеріалів він вимагав у неї 1 тисячу доларів США. Відтак дівчина звернулась до поліції.
У ході слідства було встановлено іще три неповнолітні дівчини, які постраждали від дій обвинуваченого. З ними він знайомився в соцмережі, потім шантажував та роками вчиняв сексуальні злочини. Найменшій на той час було 11 років, а найстаршій – 14 років.
Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 та ч. 3 ст. 153 «Сексуальне насильство», ч. 3 ст. 154 «Примушування до вступу в статевий зв’язок», ч. 4 ст. 189 «Вимагання», ч. 1 ст. 301-1 «Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження», ч. 2 ст. 156 «Розбещення неповнолітніх» Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Сумської областіTweet