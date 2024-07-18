Арештовано майно довіреної особи Януковича на суму понад мільярд гривень

Фігурант був народним депутатом забороненої проросійської «Партії регіонів» у двох каденціях і обирався в першій «двадцятці» їх списків. У 2015 році, після тимчасової окупації росіянами частини території Донецької області, разом із трьома спільниками він організував гуртове виробництво медпрепаратів для міноборони рф в тимчасово окупованій Горлівці.

Зловмисники не тільки тісно співпрацюють з політичним керівництвом терористичної організації «днр» і забезпечують їх аптеки медикаментами, а й постачають знеболювальні для аптечок та військових шпиталів росіян під час повномасштабного вторгнення. За 2015 рік фігуранти сплатили понад два мільйони рублів в російський бюджет.

Сам екснардеп виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення, двоє його поплічників знаходяться на окупованих територіях і керують його нелегальним бізнесом. Всіх їх оголошено в розшук. Третього спільника правоохоронці викрили в Києві — саме він перереєстровував фармацевтичний бізнес довіреної особи Януковича в т.о. Горлівці за російським законодавством.

Слідчі Нацполіції провели шість обшуків за місцями проживання в Києві та Київській області та наклали арешт на банківські рахунки, корпоративні права, чотири столичні квартири, будинок і землю під Києвом, а також сім автомобілів преміумкласу, серед яких Maybach.

Національна поліція України