Арештовано майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд.

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За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора судом накладено арешт на майно, яке належить російським корпораціям на загальну суму понад 4,5 млрд грн.

В ході досудового розслідування, розпочатого за фактом планування та ведення агресивної війни РФ проти України, встановлено, у тому числі приховані в офшорних юрисдикціях, активи російських корпорацій, які могли використовуватись у підривній діяльності проти країни.

Арештовано майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн

Судом накладено арешт на корпоративні права дев’яти українських підприємств, які належать російським холдинговим компаніям «Ростєх», «Татнєфть», «РусАл» та «Група ГМС», а також на 70 об’єктів нерухомого майна, включаючи майнові комплекси та земельні ділянки, загальною вартістю понад 4,5 млрд грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами диверсії та ведення агресивної війни  (ч. 1 ст. 113, ч.1 ст. 437 КК України) здійснюється за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчими Слідчого управління ГУ СБУ в АР Крим за оперативного супроводу ГУ контррозвідувального забезпечення об’єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму ДЗНД СБУ, а також Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора

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