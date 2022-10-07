Арештовано товарні знаки офшорної компанії російського олігарха на суму понад ₴2 млрд.

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт на товарні знаки загальною вартістю понад 2 млрд грн, які використовувались українським банком під час виведення активів за межі України.

Кінцевим бенефіціаром банку, який входить в п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх.

За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків. Ці знаки раніше належали материнському банку в РФ, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування.

Поки торгові знаки належали приватному банку РФ, ставка роялті складала 13,4 тис доларів США. За 3 роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – російського банку сплачено 1,4 млн грн.

Після переоформлення прав на ці самі торгівельні знаки на кіпрського нерезидента, сума винагороди материнському банку РФ склала 68,9 млн грн, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до 16,4 млн доларів США. Менше ніж за рік використання цих знаків приватним банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено більше 248 млн грн. При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їх службові особи.

За цим фактом колишнім голові та виконувачу обов’язків голови правління приватного банку в Україні повідомлено про підозру. Їм інкриміновано умисне ухилення від сплати податку з доходу нерезидента на загальну суму 18,3 млн грн (ч.ч. 2, 3 ст. 212 КК України).

Досудове розслідування здійснюється детективами Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора