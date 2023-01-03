Чинив опір, погрожував розправою: у Рокитному на Київщині розслідують напад на правоохоронців

24 грудня, близько 23:20 години, під час патрулювання в селищі Рокитне, поблизу АЗС, працівники відділу реагування патрульної поліції в комендантську годину зупинили автомобіль «Audi», водій якого перебував з явними ознаками алкогольного сп’яніння.

Під час документування водія на місце події під’їхав автомобіль «Mitsubishі» під керуванням 65-річного місцевого представника влади, який вийшов з автомобіля та почав безпідставно звинувачувати працівників поліції.

В подальшому депутат спровокував конфліктну ситуацію, агресивно себе поводив стосовно силовиків, законним вимогам яких чинив непокору, зірвав нагрудну бодікамеру та пошкодив її, водночас погрожуючи поліцейським фізичною розправою. При спробі затримання депутат чинив опір та втік з місця події.

Слідчі за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу розпочали досудове розслідування (ч.1 ст.345 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Відділ комунікації поліції Київської області