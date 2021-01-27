Арестован 65-летний житель Прикарпатья, от которого в Польше родила 11-летняя девочка

Суд Ивано-Франковска взял под стражу сроком на 60 суток 65-летнего мужчину, от которого родила ребенка 11-летняя девочка.

Постановление вынес следственный судья 13 января 2021 года, сообщили в Ивано-Франковском апелляционном суде.

Защитник подозреваемого просил определить другую меру пресечения, но ему было отказано.

Постановление вступило в законную силу с момента его провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

Напомним, история началась в январе 2018 года. Около 8 месяцев 65-летний женатый мужчина периодически вступал в половые сношения с 11-летней дочерью своей супруги.

Преступные действия подозреваемый совершал в то время, когда его жена шла в церковь. Девочка в результате этих действий забеременела и в декабре 2018 родила ребенка на 34 неделе беременности. В это время она с мамой жила уже в Польше.

Экспертиза подтвердила факт отцовства. Подозреваемый признал только один случай половых сношений. // Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»