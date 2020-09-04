Новомосковская девица торговала своими «порношедеврами» в интернете

Опубликовано

В городе Новомосковск Днепропетровской области полиция задержала девушку по подозрению в распространении порнографии.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Днепропетровской области.

60-medium.png

24-летняя жительница Новомосковска обустроила у себя дома порностудию, где изготовляла фото и видео с собственным участием, после чего продавала материал на закрытых сайтах.

Вчера, 2 сентября, полицейские провели санкционированный обыск по месту жительства девушки. Правоохранители изъяли мобильный телефон, компьютерную технику и другие вещдоки, которые доказывают причастность злоумышленницы к распространению порнографии.

Гражданке грозит от 3-х до 7-ми лет тюрьмы.

Like

Метки:

Читайте также: