Поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні озброєного нападу на водія таксі

Погрожуючи пістолетом, вночі, 30 серпня, зловмисник заволодів автомобілем вінничанина, його мобільним телефоном та грошима. 25-річного правопорушника, який в червні звільнився з місць позбавлення волі, поліцейські затримали в Старокостянтинівському районі Хмельницької області цього ж дня.

За словами заступника начальника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Олександра Остроглядова, повідомлення про злочин до поліції надійшло о 3 годині ночі 30 серпня від 28-річного таксиста. Невідомий чоловік, якого віз потерпілий, попросив зупинитись біля одного з сіл Вінницького району. Погрожуючи пістолетом та здійснивши декілька пострілів, зловмисник заволодів його автомобілем «Чері Амулет» та особистими речами.

У дію був введений оперативний план «Перехоплення» та орієнтовано на пошуки автомобіля працівників усіх відділів і відділень поліції Вінницької та сусідніх областей. Паралельно оперативники відпрацьовували усі можливі маршрути пересування зловмисника та встановлювали його особу.

Через кілька годин поліцейські з’ясували, що викрадений автомобіль рухається в напрямку сусідньої Хмельницької області. Отриману інформацію оперативники передали колегам з Старокостянтинівського району, які й затримали зловмисника.

Правопорушником виявився 25-річний житель Житомирської області. В червні цього року він звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вчинення майнового злочину.

Вилучена зброя направлена на дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Правопорушник затриманий у процесуальному порядку. Слідством готуються матеріали для оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Відкриті кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 187 (Розбій) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Молодику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відділ комунікації поліції Вінницької області