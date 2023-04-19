У колабораціонізмі підозрюються двоє колишніх начальників караулів пожежно-рятувальних частин

За процесуального керівництва Сватівської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру двом громадянам України у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у квітні 2022 року двоє колишніх начальників караулів пожежно-рятувальних частин на Луганщині почали активно співпрацювати з окупаційною владою держави-агресора. Вони не виїхали на підконтрольну Україні територію і добровільно обійняли аналогічні посади у так званій «лнр».

Мешканець м. Рубіжне став «начальником караулу ДПРЧ № 65» і житель м. Сватове ‒ «начальником караулу ДПС № 65 МНС рф». Обидві частини розташовані на території м. Сватове.

На займаних «посадах» підозрювані здійснюють оцінку аварійної обстановки, визначають вирішальні напрями бойових дій, керують особовим складом караулу на всіх етапах дій.

За протиправні дії особам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури

(за матеріалами Сватівської окружної прокуратури)