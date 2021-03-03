За розбій, який коштував потерпілому життя, двоє нападників проведуть за ґратами 10 та 15 років

Прокурори Одеської місцевої прокуратури № 2 підтримували обвинувачення у суді стосовно 49-річного одесита та 25-річної мешканки Арцизького району, підозрюваних у скоєнні розбійного нападу із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого (ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 121 КК України).

Вироком Малиновського районного суду спільників визнано винними та засуджено до 15 та 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Доведено, що наприкінці листопада 2016 року засуджені проникли до помешкання колишнього коханця жінки, де чоловік наніс бейсбольною битою численні удари по голові потерпілому.

Нападники забрали мобільні телефони, відеокамеру, фотоапарат та зникли з місця злочину.

Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер у лікарні.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури