У Дніпрі викрили групу шахраїв, які заволоділи майном будівельного магазину на суму понад ₴2 млн.

Видаючи себе за вантажоперевізників, група чоловіків пропонували послуги перевезення, однак до кінцевого споживача товар не доходив.

Поліцейські Дніпровського відділу поліції встановили, що до складу групи входили четверо чоловіків. Учасники групи були зареєстровані на сайті автоперевезень та пропонували послуги доставки. Після отримання товару, припиняли всі контакти з власником вантажу та не доставляли вантаж до місця призначення.

Здобиччю шахраїв стали будівельні матеріали та інструмент вартістю понад 2,2 млн гривень. У подальшому товар продавали або залишали собі.

Під час обшуку у чоловіків вилучили пістолети, гранати, патрони, канабіс. Також за місцем мешкання підозрюваних слідчі виявили частину будівельних матеріалів.

За вказаним фактом відкриті кримінальні провадження ч. 3 ст. 190 (шахрайство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Зловмисникам повідомлено про підозру. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Дніпровського ВП