На Мукачівщині судитимуть чоловіка, що вчинив низку злочинів заради помсти знайомій

Скеровано до суду обвинувальний акт щодо 24-річного мешканця району за фактом вчинення ряду кримінальних правопорушень.

Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло (ч. 3 ст. 185 КК України), викрадення документів (ч. 3 ст. 357 КК України), неодноразові замахи на підпал автомобіля (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України), опір і погрози вбивством працівникам поліції (ч. 2 ст. 342, ч. 1 ст. 345 КК України), а також нанесення легких тілесних ушкоджень жінці (ч. 1 ст. 125 КК України).

Події трапилися влітку минулого року. Свої дії обвинувачений мотивував конфліктом зі знайомою і бажанням помститися їй. Так, за даними слідства, у червні він проник до будинку жінки у с. Верхня Визниця, викравши паспорти її батьків та ювелірні вироби майже на 13 тис. грн. У липні закарпатець чотири рази намагався спалити автомобіль знайомої, однак щоразу пожежу вчасно помічали та змогли загасити.

При проведенні санкціонованого обшуку житла обвинуваченого, останній став зухвало поводитися, виштовхував поліцейських з будинку, погрожував вбивством, тримаючи в руці ніж. При цьому застосував насильство і щодо понятої, залученої до слідчих дій, нанісши їй тілесні ушкодження.

Обвинувальний акт скеровано на розгляд Мукачівського міськрайонного суду. Наразі обвинувачений перебуває під вартою, повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури. // Закарпаття онлайн