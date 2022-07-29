За замах на зґвалтування малолітньої онуки буковинця засуджено до 10 років позбавлення волі

Ювенальні прокурори Чернівецької окружної прокуратури підтримали обвинувачення стосовно жителя Вижницького району за фактом замаху на зґвалтування малолітньої дитини (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 152 КК України). Громадянина засуджено до 10 років позбавлення волі.

Під час судового розгляду доведено, що у листопаді минулого року, 60-річний чоловік, перебуваючи за місцем проживання своєї 9-річної онуки, намагався її зґвалтувати. Вчиняв протиправні дії відносно дівчинки у стані алкогольного сп’яніння. Дитині вдалось вирватись та втекти.

Встановлено, що у 1983 році чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за зґвалтування та був засуджений до 7 років позбавлення волі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі СУ ГУНП у Чернівецькій області.

Чернівецька обласна прокуратура