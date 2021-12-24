На Днепропетровщине две девицы обокрали старушку на 2 миллиона гривен

Сегодня, 24 декабря около 11:00, в Желтых Водах Днепропетровской области у 84-летней бабушки украли более 2 миллионов гривен.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на собственные источники.

К пожилой женщине пришли две девушки, пока одна отвела бабушку на кухню заполнять документы о том, что она ребенок войны, вторая обокрала женщину. Злоумышленницы вынесли из квартиры 1,5 млн гривен и 20 тысяч долларов.

В полицию об этом сообщила дочь пострадавшей. Сейчас полиция разыскивает воровок.