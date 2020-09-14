Задержан иностранец-уголовник, убивший мужчину в центре Днепра

В Днепре на Европейской площади иностранец нанес ножевые ранения мужчине. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на ГУНП в Днепропетровской области.

Камеры Ситуационного центра города Днепр зафиксировали, как 13 сентября около 01.20 ночи на центральной площади возник конфликт между 31-летним ранее судимым иностранцем и 39-летним местным жителем. Во время ссоры злоумышленник достал из кармана нож и нанес потерпевшему смертельные ранения.

На место инцидента вызвали бригаду скорой помощи. К сожалению, медикам не удалось спасти мужчину, он скончался на месте.

Правоохранители задержали злоумышленника. Сейчас по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, — до 15 лет лишения свободы. Продолжается следствие.