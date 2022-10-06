Жителя Вараського району Рівненщини затримали за умисне вбивство сусіда

До поліції вчора, п’ятого жовтня, близько 17:45 повідомила 36-річна жителька села Липне, що за місцем проживання сусіда виявила без ознак життя 52-річного односельчанина.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що двоє чоловіків, які мешкають по-сусідству, перебуваючи в будинку одного із них, розпивали спиртні напої. Попередньо відомо, що між виник конфлікт, в ході якого 68-річний хазяїн обійстя наніс колото-різані рани в область шиї потерпілого. Від отриманих травм 52-річний чоловік помер на місці. Потому зловмисник вийшов на вулицю та почав кричати, що вбив людину.

За фактом умисного вбивства слідчі відділення №1 (смт Володимирець) Вараського РВ розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 КК України.

68-річного жителя села Липне затримано у порядку статті 208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні умисного вбивства. Також поліцейські готуватимуть клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За скоєне 68-річному чоловіку може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Рівненської області