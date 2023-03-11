Харків’янин викрав чоловіка і утримував його у гаражі

Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного харків’янина за фактами незаконного викрадення та позбавлення волі людини, грабежу, незаконного зберігання наркотичної речовини, примушування до виконання цивільно–правових зобов’язань, вчиненого з погрозою вбивства та поєднаного з насильством, незаконного заволодіння паспортом (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 355, ч. 3 ст. 357 КК України).

За даними слідства, 13 грудня 2022 року обвинувачений зустрівся зі своїм знайомим та, застосовуючи фізичну силу, затягнув його до автомобіля. Зловмисник відвіз потерпілого до гаражу, розташованого по вул. Фонвізіна, де і утримував його.

Обвинувачений відібрав у своєї жертви мобільний телефон, гроші та особисті речі, зокрема паспорт. Зв’язавши руки потерпілого, зловмисник наніс йому декілька ударів, після чого зачинив у гаражі.

Встановлено, що обвинувачений у такий спосіб намагався «вибити» борг — декількома місяцями раніше потерпілий позичив у нього гроші і не віддав.

Під час огляду гаражного приміщення, в якому зловмисник утримував свою жертву, також виявлено наркотичну речовину, яку він незаконно зберігав, — екстракт канабісу.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Його судитимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура