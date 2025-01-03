На Буковині керуючого АЗС судитимуть за збут неякісного пального

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно керуючого автозаправної станції за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів (ч. 1 ст. 204 КК України).

За даними слідства, з січня по листопад 2024 року обвинувачений використовуючи своє службове становище, організував схему придбання та реалізації через АЗС незаконно виготовленого пального, яке відпускали покупцям через паливно-роздавальні колонки під виглядом високоякісного бензину.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили: 6098 м³ незаконно виготовленого бензину марки А-92; 3818,2 м³ бензину марки А-95 та 824 м³ бензину марки А-95VIP.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура