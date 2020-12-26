На Волині поліцейські викрили жінку, яка займалася сутенерством

Жінка налагодила схему організації проституції і отримувала від цього прибуток. Нині її протиправну діяльність припинено.

Протягом майже пів року працівники відділу боротьби зі злочинами пов’язаними із торгівлею людьми збирали доказову базу проти зловмисниці. Уже встановлено, що 24-річна мешканка Рівненської області причетна до неодноразового забезпечення займання проституцією жінками на території Волинської та Рівненської областей. Вона організовувала зустрічі жінок із потенційними клієнтами у приміщеннях місцевих готелів, за це отримувала немалі кошти.

Відомо також, що одна із дівчат, яка була втягнена у заняття проституцією, є неповнолітньою.

У фігурантки справи поліцейські провели три санкціоновані обшуки, два з яких за місцем проживання, один – в автомобілі, що використовувався для осіб, які надавали оплатні сексуальні послуги. Вилучено пневматичну зброю, мобільні телефони, банківські картки та грошові кошти, отримані від незаконної діяльності.

Зловмисниці оголошено про підозру у вчинені декількох кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області