У забезпеченні матеріальної підтримку російських окупантів в Україні підозрюються лідери Республіки Башкортостан 

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури главі Республіки Башкортостан рф та голові адміністрації міського округу м. Уфи повідомлено про підозру за фактами фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 110-2 КК України).

За даними сторони обвинувачення, нинішні очільники згаданої російської республіки та її столиці від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України здійснюють матеріальне та фінансове забезпечення потреб російських військових формувань на тимчасово окупованих територіях України.

Використовуючи свій політичний вплив та адміністративні ресурси, підозрювані особисто віддавали розпорядження про придбання для армії рф військової техніки, обладнання, амуніції, засобів індивідуального захисту, медичних препаратів, продуктів харчування, будівельних матеріалів тощо.

Матеріальні ресурси відправляються, в тому числі, в Україну, де окупаційні війська виконують завдання із захоплення українських територій.

Про підтримку учасників «сво» лідери Башкортостана звітують перед громадянами у форматі текстових, фото- й відеопублікацій в медіа, називаючи це «відправкою гуманітарних конвоїв в зону спеціальної військової операції».

Встановлено, що кожен такий конвой складався з кількох десятків вантажних автомобілів, а восени 2023 року було прозвітовано про «сотий ювілейний гумконвой».

За вказаний злочин передбачено до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури